ИЗВЕСТИЯ

Охраната на депутатите от НСО: Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов

Според него подобен подход крие сериозни рискове

Снимка: БНТ
Идеята за премахване на възможността народните представители да ползват охрана от Националната служба за охрана (НСО) направи първа крачка в Народното събрание, след като получи единодушна подкрепа във вътрешната комисия. Законопроектът обаче тепърва предстои да извърви дълъг път, а дебатът около него предизвика сериозни реакции в сферата на сигурността.

Бившият директор на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов коментира в студиото на "Денят започва", че подобни решения се вземат под влияние на моментни политически настроения.

"Нашият модел за национална сигурност често се гради на емоционални отношения. Това не е устойчив подход", заяви той.

По думите му възможността народни представители да получават охрана при наличие на заплаха не е привилегия, а мярка за гарантиране на нормалното функциониране на държавната власт.

"Ако даден депутат е застрашен, той няма как да изпълнява ефективно своите задължения. Затова тази практика съществува вече близо 30 години", подчерта Миланов.

Генералът предупреди, че промените не бива да се правят заради конкретни личности:

"Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда."

Относно възможни злоупотреби с охраната от НСО, Миланов призна, че такива рискове винаги съществуват, но според него решението е в по-прецизен контрол, а не в пълна забрана.

"Ако има злоупотреби – трябва да ги минимизираме. Решенията за охрана се вземат от комисия с участието на ДАНС, НСО и МВР, на база класифицирана информация", обясни той.

По темата за разходите и броя на охранителите ген. Миланов уточни, че съставът зависи от конкретната заплаха.

"Обикновено става дума за екип от три-четири души. Всичко е строго индивидуално и зависи от риска", посочи той.

Коментар предизвика и използването на служебни автомобили от НСО. По думите на Миланов, службата работи с висок клас автомобили, като е възможно и предоставяне на такива по законов ред.

"Това не е фатално за системата. По-големият проблем е, когато се правят показни решения за сметка на сигурността", заяви бившият директор на НСО.

Ген. Миланов изрази притеснение и от честите промени в законодателството, засягащо службите за сигурност.:

"Когато политиците постоянно бъркат в една структура, това влияе на организацията, мотивацията и психиката на служителите. От тях се очаква професионализъм и готовност за саможертва, а това изисква стабилност."

По думите му, въпреки високата степен на конфиденциалност, НСО остава професионална структура.

"Много неща няма как да бъдат публични и това е нормално. Но секторът за сигурност има нужда от устойчивост, анализ и разум, а не от решения, водени от емоции", обобщи ген. Румен Миланов.

Вижте целия разговор във видеото

#ген. Румен Миланов #охрана на депутати #коли на НСО #вътрешна комисия #НСО

