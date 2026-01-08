БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КЗК проверява фирми за съмнения за картел при доставката на болнична храна

кзк извършва проверки фирми разследване картел доставка храна болници
Комисията за защита на конкуренцията започна проверки на място във фирми, заподозрени в картелни практики при обществени поръчки за доставка на храна в болници. Разследването е за възможно манипулиране на търгове в столични лечебни заведения.

Проверките се извършват със съдействието на служители от отдел "Специализирани полицейски сили" към МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област.

Проверките са част от производство на КЗК за евентуално нарушение на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията. Става дума за съмнения за забранено споразумение с цел манипулиране на процедури за "Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене".

Производството е образувано след сигнал, подаден на 2 октомври 2025 г. от народния представител Васил Пандов. Заради потенциалната сериозна обществена вреда и възможните социални последици – включително влошено качество на храната и нарушаване правата на пациентите – антимонополният орган е започнал незабавно предварително проучване.

Според Комисията за защита на конкуренцията са събрани достатъчно данни за възможни тръжни манипулации, включително разпределяне на пазари - при което определен участник печели поръчки на конкретен възложител - както и т.нар. "оферти за прикритие", целящи да създадат формално наличие на конкуренция.

Събраните при внезапните проверки на място доказателства ще бъдат приобщени към материалите по образуваното производство. Служителите на Комисията за защита на конкуренцията имат право да изземват и анализират документи и цифрова информация, включително чрез специализирана форенсик техника за възстановяване и удостоверяване на данни.

