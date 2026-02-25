БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
европейската прокуратура разследва измама финансиране реставрация църква българия
Слушай новината

Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство заради действията й по делото за разширяването на българското газохранилище "Чирен". Георгиева беше и временно отстранена от длъжност. Тя е обвинена в сериозно нарушение и не е изключено да бъде освободена от длъжността европейски прокурор.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала европейските институции за становището на Комисията в дисциплинарното производство срещу българския европейски прокурор. Според Регламента за европейския прокурор само Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор за сериозно нарушение. Това може да стане по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да вземе решение за прилагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да решат дали считат за уместно да поискат освобождаване от длъжност на въпросния европейски прокурор.

От Европейската прокуратура в Люксембург съобщиха, че българският европейски прокурор остава временно отстранена от длъжност, докато компетентните институции не вземат окончателно решение, като възнаграждението й се удържа в съответствие с условията, определени в правилника на прокуратурата.

# Европейска прокуратура #Теодора Георгиева #Лаура Кьовеши

Последвайте ни

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
3
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
4
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: По света

Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Експеримент в Австрия: Три седмици без смартфони и социални мрежи Експеримент в Австрия: Три седмици без смартфони и социални мрежи
Чете се за: 02:15 мин.
Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса? Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса?
Чете се за: 03:12 мин.
След речта на Тръмп - коментари и реакции След речта на Тръмп - коментари и реакции
Чете се за: 02:20 мин.
Предизвикателствата пред енергийната система на Украйна – за БНТ говори Володимир Кудрицки Предизвикателствата пред енергийната система на Украйна – за БНТ говори Володимир Кудрицки
Чете се за: 09:47 мин.
Първа визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай Първа визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Китай
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско Турист от Нидерландия загина при спускане над Банско
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“ Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс „Сан Ремо“
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ