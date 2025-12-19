Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и промяна в Изборния кодекс

Пред Съдебната палата се проведе и протест срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов
Седмица след оставката на кабинета Желязков - отново протести в центъра на София и в няколко големи града.
Организаторите от "Продължаваме Промяната - Демократична България" се обявиха за честни избори и промяна в Изборния кодекс, както и премахване на охраната от НСО на Делян Пеевски.
Паралелно, пред Съдебната палата в столицата се проведе и протест на "Правосъдие за всеки" срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
По-късно демонстрантите се присъединиха към протестиращите в Триъгълника на властта. До недоволството се стигна след като управляващите опитаха да прокарат проектобюджета за 2026 г., от който по-рано се бяха отказали.
снимки: БТА
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Исканията са много. Генералното искане е Пеевски да бъде изметен от българския политически живот."
- Вчера това беше голяма наглост и затова сме тук. За изборите - машинно гласуване - да, честни избори, в Германия - 80% гласуват, това е истинската демокрация.
- Живяхме в чужбина, но се върнахме, защото искаме честни избори.