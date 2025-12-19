БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и промяна в Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Пред Съдебната палата се проведе и протест срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Седмица след оставката на кабинета Желязков - отново протести в центъра на София и в няколко големи града.

Организаторите от "Продължаваме Промяната - Демократична България" се обявиха за честни избори и промяна в Изборния кодекс, както и премахване на охраната от НСО на Делян Пеевски.

Паралелно, пред Съдебната палата в столицата се проведе и протест на "Правосъдие за всеки" срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

По-късно демонстрантите се присъединиха към протестиращите в Триъгълника на властта. До недоволството се стигна след като управляващите опитаха да прокарат проектобюджета за 2026 г., от който по-рано се бяха отказали.

снимки: БТА

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Исканията са много. Генералното искане е Пеевски да бъде изметен от българския политически живот."

- Вчера това беше голяма наглост и затова сме тук. За изборите - машинно гласуване - да, честни избори, в Германия - 80% гласуват, това е истинската демокрация.

- Живяхме в чужбина, но се върнахме, защото искаме честни избори.

#Инициатива "Правосъдие за всеки" #София #протести в София #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
2
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
3
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
5
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки на камерите в софийските училища
6
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище
Преди въвеждане на еврото: От 22 до 31 декември винетки ще се купуват само с пари в брой Преди въвеждане на еврото: От 22 до 31 декември винетки ще се купуват само с пари в брой
Чете се за: 02:50 мин.
За машинно гласуване и правосъдна реформа се обявиха и във Варна и Русе За машинно гласуване и правосъдна реформа се обявиха и във Варна и Русе
Чете се за: 01:35 мин.
Бургас на протест: "Само с машини", "Тишината ще ни излезе скъпо" Бургас на протест: "Само с машини", "Тишината ще ни излезе скъпо"
Чете се за: 01:05 мин.
Протест на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата Протест на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата
Чете се за: 01:10 мин.
Протест се провежда и в Пловдив Протест се провежда и в Пловдив
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и промяна в Изборния кодекс
Протестите срещу властта в София: Хората искат честни избори и...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие" Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище Съдът решава дали да остави в ареста уволнения директор на 138-о училище
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Стрелецът от университета "Браун" в американския щат Роуд...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промените в Семейния кодекс: Родителите на деца до 12 г. с гъвкаво...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ