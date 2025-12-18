ЕС отлага подписването на търговското споразумение с Меркосур

Лидерите на страните от Европейския съюз решиха за отложат за януари подписването на търговското споразумение с държавите от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.

Споразумението трябваше да бъде подписано в събота в Бразилия, но на срещата на върха в Брюксел Италия и Франция се обявиха за отлагането му.

Лидерите заседават в опит да постигнат споразумение за отпускането на милиарди евро заем на Украйна от замразените в Европа руски активи.

Белгия, където се намират по-голямата част от замразените руски активи, има притеснения за използването им.

Страната очаква финансови и правни гаранции от останалите държави от общността.

Премиерът в оставка Росен Желязов, който представлява страната ни на срещата в Брюксел, обяви, че България ще подкрепи предоставянето на репарационен заем за Украйна.