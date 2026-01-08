Екскурзоводи протестират срещу новите правила за безопасност при посещения на вулкана Етна

Екскурзоводите, които придружават туристите, желаещи да се насладят на поразителните гледки към вулкана Етна в Сицилия, сa възмутени и разочаровани от по-строгите ограничения, наложени от местните власти след серия от изригвания през последните седмици, предаде Асошиейтед прес.

Властите в Катания преустановиха или ограничиха екскурзиите за наблюдение на потоците от лава на вулкана, което накара екскурзоводите да стачкуват за първи път от десетилетия и остави недоволните туристи с по-малко възможности да видят спектакъла отблизо.

Десетки екскурзоводи протестираха вчера в подножието на вулкана, определяйки новите ограничения като прекомерни. Според тях потоци от лава се движат достатъчно бавно, за да бъдат наблюдавани на безопасно разстояние, както е правено в миналото.

"Тези мерки на практика обезсмислят ролята на екскурзоводите, лишавайки ги от възможност да практикуват уменията си и да поемат професионална отговорност", се посочва в изявление на регионалния съвет на екскурзоводите.

Потоците от лава са особено впечатляващи след залез слънце, но съгласно новите правила екскурзиите са разрешени само до здрач и туристите не могат да се приближават по-близо от 200 метра до потока от разтопена земна маса. Съществуващото преди това ограничение за група от 10 души се прилага стриктно, като спазването му се контролира и с дронове.

Снимки: БТА, архив

Етна е най-активният вулкан в Европа и най-големият на континента. Той привлича туристи, които се изкачват по склоновете, за да го видят, а по-малко авантюристичните туристи могат да го наблюдават от разстояние.

С височина от 3350 метра и ширина от 35 километра, сицилианският вулкан често предлага "място на първия ред", за да се насладите на силата на природата, отбелязва АП. Масивно изригване през юни принуди туристите да се отдалечат, бягайки от вулкана, след като над тях се разнесе облак от високотемпературни газове, пепел и скални отломъци на километри разстояние.

Екскурзоводите, от които се очаква да продължат стачката си през идните дни, се надяват да постигнат компромис с властите, който може да защити професията им, като същевременно гарантира безопасността на посетителите.