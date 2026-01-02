БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Начало Новини
начало Новини

Етна изригна отново

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Изригване на вулкана Етна, започнало на 1 януари, впечатлява експертите, без да оказва влияние на този етап върху трафика на летището в Катания и без да застрашава населени места, съобщават италиански медии, публикуващи зрелищни кадри от изригването.

В безлюдната долина на Етна – Вале дел Бово, потокът от лава се е спуснал на 1420 метра надморска височина и продължава да напредва. Феноменът е наблюдаван от системата за мониторинг на Националния институт по геофизика и вулканология и Центъра за наблюдение на Етна в Катания.

Междувременно продължава и вулканичната активност в кратера Бока Нуова, бълващ умерено пепел, която бързо се разсейва.

Новото активизиране на вулкана беше регистрирано малко след полунощ на 1 януари, като първо бяха засечени сеизмични трусове.

