Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Филмът с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ за сценарий на Берлинале

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Снимка: БТА
Филмът „Нина Роза“, в който актьорът Галин Стоев играе главна роля, спечели Сребърната мечка от кинофестивала Берлинале.

Наградата беше присъдена за най-добър сценарий. Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в „Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова. Сюжетът се развива около българския емигрант в Канада Михаил, който се завръща в родината си, за да проучи картините на младо българско момиче на име Нина. Филмът включва още български актьори като Светлана Янчева, Мишел Цончев, София Станина и др.

Голямата награда „Златна мечка“ за най-добър филм спечели политическата драма „Жълти писма“ на режисьора Илкер Чатак.

