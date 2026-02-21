Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца. Предупреждението е към жителите на село Обручище.

Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите й. На място са изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото.

Усложнена е обстановката в Хасковска област, където след обилните валежи нивата на реките се повишиха и на няколко места излязоха от коритата си. Кризисен щаб бе свикан в Симеоновград, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. При нужда от евакуация на хора са подготвени помещения в кметството. Залети са дворове в хасковското село Динево. 8 имота са наводнени в димитровградския квартал „Изток”. Екипи на пожарната наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и в най- ниските части на град Харманли.

Нивата на реките и в област Кърджали рязко се повишиха. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. 6 села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“. , отворена е една от клапите на стената. До преливането на язовир Кърджали остават 33 часа, съобщиха от областната администрация в града. От институциите уверяват, че нивата на водоемите се следят непрекъснато и няма непосредствена опасност.