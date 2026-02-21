БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Германия и Франция искат единна позиция на ЕС за новите американски мита

По света
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че иска да проведе разговори с европейските си съюзници, за да бъде намерен общ отговор на новите американски мита, преди среща с президента Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, каза Мерц в ефира на телевизия А Ер Де.

„Ще бъда във Вашингтон след малко повече от седмица. И ще отида във Вашингтон с обща европейска позиция“, добави той.

Доналд Тръмп подписа вчера указ, който влиза в сила на 24 февруари за срок от 150 дни и налага „глобално“ мито от 10%, което той обяви днес, че повишава на 15%. Редките изключения се отнасят до фармацевтични продукти и до внос, обхванат от споразумението САЩ – Мексико – Канада. Тръмп реагира така на решение на Върховния съд, според което президентът е превишил правомощията си, като е обявил икономическа извънредна ситуация, за да оправдае митата, представени като „реципрочни“.

„За мен има успокоителен елемент в решението, произнесено вчера от Върховния съд: изглежда, че разделението на властите в Съединените щати все още работи – това е добра новина“, каза той.

Франция също иска „единна“ реакция на Европейския съюз, съобщи днес делегираният министър, отговарящ за външната търговия.

„Ще бъде необходим единен подход на Европейския съюз“, заяви Никола Форисие в съобщение, изпратено от министерството на АФП.

