Германия и Франция искат единна позиция на ЕС за новите американски мита

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че иска да проведе разговори с европейските си съюзници, за да бъде намерен общ отговор на новите американски мита, преди среща с президента Доналд Тръмп във Вашингтон.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, каза Мерц в ефира на телевизия А Ер Де. „Ще бъда във Вашингтон след малко повече от седмица. И ще отида във Вашингтон с обща европейска позиция“, добави той.

Доналд Тръмп подписа вчера указ, който влиза в сила на 24 февруари за срок от 150 дни и налага „глобално“ мито от 10%, което той обяви днес, че повишава на 15%. Редките изключения се отнасят до фармацевтични продукти и до внос, обхванат от споразумението САЩ – Мексико – Канада. Тръмп реагира така на решение на Върховния съд, според което президентът е превишил правомощията си, като е обявил икономическа извънредна ситуация, за да оправдае митата, представени като „реципрочни“.

„За мен има успокоителен елемент в решението, произнесено вчера от Върховния съд: изглежда, че разделението на властите в Съединените щати все още работи – това е добра новина“, каза той.

Франция също иска „единна“ реакция на Европейския съюз, съобщи днес делегираният министър, отговарящ за външната търговия.