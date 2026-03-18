Чехия готова да инвестира в „Дружба“, за да снабдява Словакия с петрол

Чехия е готова да инвестира в петролопровода "Дружба", за да може Словакия да получава петрол по него чрез реверсивен поток. Това каза чешкият министър на индустрията Карел Хавличек.

От края на януари Словакия, заедно с Унгария, не получават руски петрол по "Дружба", след като съоръжението пострада при нападение. От Брюксел обещаха финансова помощ на Киев, за да поправи тръбата. След атаката по "Дружба" Унгария блокира заем от 90 млрд евро за Киев, а заедно със Словакия - пакет санкции срещу Русия.

Чехия спря да използва руски петрол през "Дружба" миналата година. Прага и преди е споменавал възможността за реверсивен поток по посока на Словакия. Готови сме да инвестираме в технически мощности, за да може Братислава да бъде захранена, каза министърът на икономиката на Чехия Дениса Сакова.

На практика това означава да се сложат помпи, които да нагнетяват петрол в посока обратна на тази, за която е проектирана тръбата. Според предварителните разчети инвестицията ще бъде около 47 милиона долара.