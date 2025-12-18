Валежи през новата седмица, сняг ще вали само в планините

Валежи се очакват в края на тази и в началото на новата седмица. Ще има и сняг, но все още само в планините. Дневните температури съществено ще се понижат, но сутрешните слабо ще се повишат. Минималните температури утре ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – около минус 2°, по Черноморието от 0° до 4°, а максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 9°, по Черноморието – около 11° - 12°.

Утре ще има по-малко слънчеви часове, главно в планинските райони, а в по-голямата част от страната през по-голямата част от деня ще се задържи облачно и мъгливо.

И по Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще бъде с намалена видимост, но през деня ще бъде предимно слънчево.

В планините ще остане слънчево и необичайно топло за сезона, със слаб северен вятър.

Времето в Европа. Дълбока и обширна област на ниско налягане ще определя времето на Британските острови и Скандинавския полуостров - ветровито, с валежи от дъжд, отделни райони от Норвегия и Швеция - от сняг. Дъжд ще вали и във Франция, и на Пиренейския полуостров, като значителни количества се очакват в северозападните райони на Испания.

На Балканите и утре ще бъде без валежи, Ще има и слънчеви часове, но и много райони с мъгли, на места трайни. Причината - мощен антициклон, който ще продължи да определя времето на Балканите, включително и в нашата страна до неделя.

В събота отново на много места ще има мъгли, а максималните температури ще се понижат. В следобедните часове облачността ще се увеличи и в неделя ще има и валежи, все още слаби. На повече места и по-значителни ще са валежите в понеделник. Сняг ще вали все още само в планините, повече в Централна Стара планина и в Родопите. Валежите ще продължат и във вторник. Минималните температури слабо ще се повишат, но понижението при максималните ще продължи.