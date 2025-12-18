БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Преди въвеждане на еврото: От 22 до 31 декември винетки ще се купуват само с пари в брой

Алекс Христов
В часовете около посрещането на Новата година ще има и временни технически прекъсвания в работата на платежни канали и в бензиностанциите

сайтът националното тол управление информира отсечки отчита средна скорост
Снимка: БТА
Слушай новината

Важно за шофьорите. Заради приемането на еврото като официална валута от понеделник до 31 декември фирмите няма да могат да купуват винетки чрез банков превод, съобщиха от Националното тол управление.

В часовете около посрещането на Новата година ще има и временни технически прекъсвания в работата на платежни канали и в бензиностанциите.

От Националното тол управление обясниха, че заради пренастройване на системата за разплащания с евро от 22 до 31 декември бизнес потребителите ще могат да купуват винетки само с пари в брой.

"Ограничение ще бъде за много тесен кръг - бизнес потребители, които масово купуват винетки за техния автомобилен парк, те го правят по банков път", заяви проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Ще има техническа пауза и за всички платежни канали в часовете преди посрещане на новата година.

"За всички останали канали за продажба - терминали, сайт, пунктовете, канали на нашите партньори - националните доставчици, всички те ще бъдат достъпни до 21 часа на 31 декември, в 2 часа на 1 януари ще може да се възстанови продажбата. Само тези 5 часа ще бъде прекъсването", допълни проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

Търговците на горива заявиха за "Бизнес.БГ", че са готови с преминаването към евро. Но отново ще има кратко прекъсване на работата.

"Между 22 часа и 2 часа няма да работят банковите разплащания, а самите бензиностанции няма да работят между 23:30-00;30, за да могат да завършат деня, обичайна процедура", коментира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

"Всичко автоматично ще изписва в евро, цените на стоките ще бъдат автоматично сменени, сега въпросът е на самите колонки надписът от лева ще отнеме малко време. Единственото, за което няма да сме подготвени е смяната на лева с евро", каза още Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, производители вносители и превозвачи на горива.

От Националното тол управление увериха, че няма да има поскъпване на винетните такси при преминаването в евро. А от 3 февруари налична вече ще бъде и еднодневната винетка, която ще струва 4 евро и 9 евроцента.

#тол управление #бензиностанции #валута #винетки #евро

