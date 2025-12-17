За временни прекъсвания при купуването на винетки предупреждават от АПИ

Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото ще има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление - www.bgtoll.bg и мобилното приложение. През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464.

Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура".

Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. включително. Дата на пътуване след 1 януари 2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.

От 21.00 ч. на 31 декември 2025 г. до 2.00 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо във връзка с извършване на планирана техническа поддръжка и последващи проверки за нормално функциониране на системите. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъде възможно.

Препоръката към шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, е да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително, акцентират от Пътната агенция.