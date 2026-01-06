Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Григор Димитров стартира новия сезон с категоричен успех, след като се класира за втория кръг на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън (Австралия), който е с награден фонд 800 045 долара.

Българинът не остави шансове на квалификанта Пабло Кареньо Буста (Испания) и го победи с 6:3, 6:2. Двубоят продължи час и 8 минути на централния корт "Пат Рафтър Арена". Димитров контролираше срещата от началото до края и не допусна сериозни колебания в играта си.

34-годишният Димитров, който е двукратен шампион в Бризбън, започна силно двубоя и спечели първия сет с пробив в шестия гейм. Във втората част той наложи пълна доминация, поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с 6:2. Българинът завърши с 24 уинъра и 14 непредизвикани грешки.

Двамата са се срещали общо осем пъти, като Димитров има предимство с пет победи срещу три за Кареньо Буста. Последният им мач бе на Australian Open 2021, когато испанецът се отказа заради физически проблеми при резултат 6:0, 1:0 за българина.

Димитров е надделявал над Кареньо Буста и в останалите им срещи на твърда настилка – на Финалите на ATP през 2017 година с категоричното 6:1, 6:1, както и в Париж през 2015 година - 6:4, 6:1.

За Григор Димитров това е 10-о участие в основната схема в Бризбейн.

В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу белгиеца Рафаел Колиньон, който елиминира поставения под №5 Денис Шаповалов (Канада) с 6:4, 6:2.