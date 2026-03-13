БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

До момента през сезона Медведев е лидер в ATP тура по брой победи – общо 17.

Даниил Медведев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Даниил Медведев победи убедително защитаващия титлата си Джак Дрейпър с 6:1, 7:5 в четвъртък на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс, като поставеният под №11 руснак се класира за полуфиналите за четвърта поредна година.

Медведев преследва първата си титла в Индиън Уелс и се намира в серия от осем поредни победи, след като пристигна в Калифорния непосредствено след триумфа си на турнира в Дубай. 30-годишният тенисист е спечелил 16 последователни сета, след като загуби от Стефанос Циципас на турнира от категория ATP 500 в Ротердам.

„В първия сет играх невероятно – просто не можех да пропусна топка. Нивото беше изключително. Във втория сет той се опита да даде всичко от себе си и имаше шанс. Аз също имах възможност при 4:4 и трябваше да се справя по-добре, но такива неща се случват. Като цяло съм много доволен от начина, по който играя в момента“, заяви Медведев в интервюто си на корта.

Руснакът премина през първия сет само за 24 минути, докато Дрейпър изглеждаше физически изтощен след драматичната си победа срещу петкратния шампион Новак Джокович ден по-рано, когато двамата играха два часа и 35 минути.

С типичното си отлично покритие на корта Медведев демонстрира много стабилна игра, а особено ефективен беше неговият плосък бекхенд, с който често насочваше топката към форхенд страната на Дрейпър. Британецът получи единствената си възможност за пробив при 3:2 във втория сет, но Медведев я неутрализира с ас. След това бившият №1 в света реализира още два аса, за да затвори подаването си.

Ключовият момент в мача дойде при 5:5 във втория сет, когато Медведев стигна до пробив.

За място на финала Медведев ще трябва да се справи със световния №1 Карлос Алкарас, който води с 6:2 в преките им двубои, включително с победи на финалите в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година. Ако Медведев достигне до мача за титлата, той ще се завърне в Топ 10 на световната ранглиста за първи път от юли насам.

До момента през сезона Медведев е лидер в ATP тура по брой победи – общо 17. Той е и четвъртият тенисист, достигал полуфиналите в Индиън Уелс в четири поредни години, след Рафаел Надал (2006–2013), Новак Джокович (2011–2016) и Карлос Алкарас (2022–2025).

Свързани статии:

Алкарас удължи победната си серия от началото на годината
Алкарас удължи победната си серия от началото на годината
Испанецът се класира за полуфиналите в Индиън Уелс.
Чете се за: 02:55 мин.
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Италианецът записа изразителен успех срещу Лърнър Тиен.
Чете се за: 00:40 мин.
#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Джак Дрейпър #Даниил Медведев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
4
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
5
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: ATP

Алкарас удължи победната си серия от началото на годината
Алкарас удължи победната си серия от началото на годината
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Чете се за: 00:40 мин.
Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път
Чете се за: 01:25 мин.
Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство
Чете се за: 03:45 мин.
Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ