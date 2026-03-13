Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс

Даниил Медведев победи убедително защитаващия титлата си Джак Дрейпър с 6:1, 7:5 в четвъртък на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс, като поставеният под №11 руснак се класира за полуфиналите за четвърта поредна година.

Медведев преследва първата си титла в Индиън Уелс и се намира в серия от осем поредни победи, след като пристигна в Калифорния непосредствено след триумфа си на турнира в Дубай. 30-годишният тенисист е спечелил 16 последователни сета, след като загуби от Стефанос Циципас на турнира от категория ATP 500 в Ротердам.

„В първия сет играх невероятно – просто не можех да пропусна топка. Нивото беше изключително. Във втория сет той се опита да даде всичко от себе си и имаше шанс. Аз също имах възможност при 4:4 и трябваше да се справя по-добре, но такива неща се случват. Като цяло съм много доволен от начина, по който играя в момента“, заяви Медведев в интервюто си на корта.

Руснакът премина през първия сет само за 24 минути, докато Дрейпър изглеждаше физически изтощен след драматичната си победа срещу петкратния шампион Новак Джокович ден по-рано, когато двамата играха два часа и 35 минути.

С типичното си отлично покритие на корта Медведев демонстрира много стабилна игра, а особено ефективен беше неговият плосък бекхенд, с който често насочваше топката към форхенд страната на Дрейпър. Британецът получи единствената си възможност за пробив при 3:2 във втория сет, но Медведев я неутрализира с ас. След това бившият №1 в света реализира още два аса, за да затвори подаването си.

Ключовият момент в мача дойде при 5:5 във втория сет, когато Медведев стигна до пробив.

За място на финала Медведев ще трябва да се справи със световния №1 Карлос Алкарас, който води с 6:2 в преките им двубои, включително с победи на финалите в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година. Ако Медведев достигне до мача за титлата, той ще се завърне в Топ 10 на световната ранглиста за първи път от юли насам.

До момента през сезона Медведев е лидер в ATP тура по брой победи – общо 17. Той е и четвъртият тенисист, достигал полуфиналите в Индиън Уелс в четири поредни години, след Рафаел Надал (2006–2013), Новак Джокович (2011–2016) и Карлос Алкарас (2022–2025).