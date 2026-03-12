БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:45 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Джокович и Дрейпър вече имат по една победа в преките си сблъсъци.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович и Джак Дрейпър изиграха един от най-запомнящите се мачове от сезона в сряда вечер на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс, където защитаващият титлата Дрейпър стигна до победа с 4:6, 6:4, 7:6 (5).

След двубоя Джокович направи откровена оценка на тежката битка, продължила два часа и 37 минути.

„В момента имам горчиво чувство, когато загубиш мач по такъв начин. Но съм горд със себе си за това, че се борих и дадох всичко от себе си на корта. Това е сигурно“, каза Джокович на пресконференцията след срещата.

„Точно това ще запомня най-вече – че не се предадох и продължих да се боря. Загубих от страхотен играч, а мачът беше напълно равностоен през всички тези два часа и половина. Все пак съм малко разочарован“, добави сърбинът.

Един от най-впечатляващите моменти в двубоя от четвъртия кръг дойде в началото на третия сет. Бившият номер едно в световната ранглиста Джокович спечели изключително дълго разиграване от 26 удара, в което имаше серия от къси топки и прецизни лобове от най-висока класа. След края на точката сърбинът остана легнал на корта и дишаше тежко.

Въпреки че спечели точката, Джокович смята, че тя е оказала влияние върху него малко по-късно, когато Дрейпър успя да пробие сервиса му два гейма по-късно.

„След това ми струваше пробив. Беше страхотно да спечеля тази точка, но напълно останах без сили. Едва към края на третия сет започнах да се чувствам малко по-добре“, каза Джокович.

„Той изигра слаб гейм, когато сервираше за мача при 5:4, а публиката започна да ме подкрепя и усетих енергията. Помислих си: „Може би ще успея да обърна този мач“. Беше толкова близо. Просто няколко нещастни грешки от моя страна“, добави бившият №1.

Джокович и Дрейпър вече имат по една победа в преките си сблъсъци. Британецът играе едва във втория си турнир след дълго отсъствие заради контузия в лявата ръка, но Джокович призна, че е впечатлен от нивото му.

„Не мисля, че има голяма разлика в нивото му спрямо това, което показваше преди контузията“, каза сърбинът. „Той играе на много високо ниво. Гледах го малко и в Дубай, където изигра няколко мача.“

„А тук, като защитаващ титлата, очевидно много харесва условията, които пасват на играта му. Видя се, че играе наистина добре. Той е уверен, винаги е бил уверен и е физически много добре подготвен. Като цяло – страхотен играч и чудесен човек. Пожелавам му успех до края на турнира.“

Петкратният шампион в Индиън Уелс Джокович има баланс от осем победи и две загуби през сезона.

#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Новак Джокович

