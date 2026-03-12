Алкарас с място в Топ 8 на Индиън Уелс, Дрейпър елиминира Джокович

Поставеният под номер 1 в схемата Карлос Алкарас (Испания) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Водачът в световната ранглиста продължи доминацията си, побеждавайки норвежеца Каспер Рууд с 6:1, 7:6(2).

Испанецът разчиташе на почти безупречен сервис, за да поеме контрола над мача, като премина през първия сет само за 37 минути, след като проби сервиса на Рууд три пъти. 13-ият поставен Рууд повиши нивото си във втория сет и стигна до тайбрек, надявайки се да доведе мача до решаващ момент, но Алкарас спечели със 7:2 и записа 15-ата поредна победа за сезона и достигна до четвъртфиналите за пета поредна година.

„Условията бяха трудни, честно казано. Днес топката беше трудна за контролиране, но и двамата играхме страхотно. Първият сет беше невероятен. Наистина съм щастлив, че играх на такова ниво, радвам се, че преминах и се надявам да играя на това ниво и в следващия кръг“, каза Алкарас в интервюто си на корта.

Той ще се изправи срещу шампиона от 2021 година Камерън Нори, който победи австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 6:2. Испанецът се стреми да вземе реванш за загубата си от британеца на миналогодишния турнир „Мастърс“ в Париж.

Защитаващият титлата си Джак Дрейпър преодоля сет пасив и победи петкратния шампион Новак Джокович с 4:6, 6:4, 7:6(5).

24-годишният Дрейпър, който се завръща на корта след осеммесечно отсъствие поради контузия на ръката, се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Даниил Медведев (Русия), който елиминира Алекс Микелсен (САЩ) с 6:2, 6:4 за 87 минути, за да продължи напред.

Джокович, поставен под номер 3, водеше с 6:5 в третия сет, преди Дрейпър да се съвземе и да стигне до тайбрек, който взе със 7-2.

„Все още не чувствам, че играя никъде близо до начина, по който искам. Излязох тук и спечелих този мач с решителност“, заяви британецът.

В допълнение към победата си в Индиън Уелс миналата година, 14-ият поставен Дрейпър спечели титлите в Щутгарт и Виена през 2024-а.

38-годишният Джокович, 24-кратен шампион от Големия шлем, триумфира в Индиън Уелс през 2008, 2011, 2014, 2015, 2016 година.