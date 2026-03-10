БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас оцеля след труден старт и продължава без загуба през годината

Станко Димов
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Испанецът се класира за осминафиналите в Индиън Уелс.

Алкарас
Снимка: БГНЕС
Карлос Алкарас успя да обърне трудната ситуация и да стигне до убедителна победа срещу Артур Риндеркнех в понеделник на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс. Испанецът губеше със сет и ранен пробив, но обърна развоя на двубоя и спечели с 6:7 (6), 6:3, 6:2, като продължи перфектния си старт на сезон 2026 с баланс 14-0.

„Той играеше може би най-добрия си тенис в края на първия сет и в началото на втория. За мен беше наистина много трудно“, призна Алкарас, който беше притиснат от агресивното начало на французина.

„Честно казано, изпаднах в трудна ситуация, но съм много доволен от начина, по който се справих. Приех случващото се, останах психически стабилен и опитах да променя някои неща… започнах да играя по-солидно и да чакам своите шансове“, добави испанецът.

Алкарас беше близо до това да открадне оспорвания първи сет, след като навакса изоставане от 2:5 в тайбрека, но при сетбол на 6:5 изпрати форхенд в аут. Риндеркнех се възползва и спечели тайбрека, а след това започна втория сет с пробив.

Французинът обаче не успя да затвърди преднината си. Алкарас намери ритъма си и направи четири пробива от общо десет възможности във втория и третия сет, след което пое напълно контрола върху мача.

Дори лек проблем с глезена не успя да го спре. В началото на втория сет испанецът направи погрешна стъпка и това предизвика кратко притеснение, но той завърши мача без сериозни проблеми. „В третия сет се движех отлично, така че се надявам утре всичко да е наред“, коментира Алкарас.

С победата той удължи серията си от успехи от началото на сезона, която включва и титлите от Australian Open и турнира в Доха. Освен това Алкарас вече има 32 поредни победи на открити твърди кортове – серия, започнала след турнира в Маями миналата година.

Испанецът подобри и баланса си срещу Риндеркнех на 6-0 в преките двубои. Французинът вече е загубил 11 от последните си 12 сета срещу световния №1.

В осминафиналите Алкарас ще се изправи срещу Каспер Рууд. Норвежецът, поставен под №13, също направи обрат и победи Валентен Вашеро с 3:6, 6:3, 6:4.

В последния мач от вечерната програма Даниил Медведев се наложи убедително над Себастиан Баес с 6:4, 6:0. Двамата влязоха в двубоя с по 14 победи през сезона, но след този успех Медведев стана първият тенисист с 15 победи през годината. Руснакът се намира в серия от шест поредни успеха, започнала по време на победния му поход към титлата в Дубай в края на миналия месец.

