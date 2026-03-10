Джокович призна за проблем с предмишницата след победа в Индиън Уелс

Новак Джокович призна, че се справя с „необичаен“ проблем в дясната предмишница, след като си осигури място в четвъртия кръг на турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс за първи път от 2017 година.

Петкратният шампион се нуждаеше от три сета и в двата си мача до момента в надпреварата от сериите Мастърс 1000 и играе с компресионен ръкав на дясната ръка. Въпреки физическия дискомфорт 38-годишният сърбин успява да намира решения на корта и в последния си двубой се наложи над Александър Ковачевич с 6:4, 1:6, 6:4.

„През последните няколко седмици имам проблеми с предмишницата и се опитвам да премина през това“, каза Джокович пред Tennis Channel след победата си в третия кръг.



„Малко е странно – колкото повече сервирам, толкова по-добре се чувствам, но ако изстина, болката се появява и изчезва. Ако не сервирам пет или шест минути, първите няколко сервиса в следващия гейм са малко болезнени. Работя върху това. Не е нещо, с което не съм се сблъсквал преди. Такава е реалността на тениса на това ниво. Като цяло тялото ми се чувства добре и се надявам състоянието да се подобрява всеки ден“, добави сърбинът.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу действащия шампион Джак Дрейпър – мач, който се очаква да бъде сериозно изпитание за опитния сърбин. Двамата са се срещали само веднъж досега, като Джокович спечели двубоя им на Уимбълдън през 2021 година, но оттогава насам британецът бележи сериозен прогрес.

„Опитвам се да управлявам тялото и психическото си състояние всеки ден, за да мога да бъда във възможно най-добрата си форма. Разбира се, отсреща винаги има съперник и предизвикателство. Оттук нататък няма да става по-лесно. Джак Дрейпър е следващият ми съперник – той е защитаващият титлата и играе на много високо ниво, но аз обичам подобни предизвикателства“, каза третият в световната ранглиста.

„Това е една от основните причини все още да съм тук и да се състезавам с младите играчи. Искам да видя как ще ме победят – ако успеят – и именно това ме мотивира всеки ден да ставам по-добър и да доказвам на себе си и на другите, че все още мога да играя на високо ниво“, добави сърбинът.

В Индиън Уелс Джокович участва едва във втория си турнир за 2026 година, след като започна сезона с достигане до финала на Australian Open, където отстъпи на световния №1 Карлос Алкарас.

Дрейпър също постепенно набира форма след контузия, която го извади от игра за пет месеца.