ИЗВЕСТИЯ

Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол

Станко Димов
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Шампионът от миналата година продължава защитата на трофея в Индиън Уелс.

Джак Дрейпър
Снимка: БГНЕС
Британецът Джак Дрейпър направи впечатляващ обрат срещу Новак Джокович и се класира за четвъртфиналите на турнира в Индиън Уелс – успех, който според него може да се окаже „много важен момент“ за сезона му.

Защитаващият титлата Дрейпър се съвзе след загубения първи сет и победи 24-кратния шампион от Големия шлем Джокович с 4:6, 6:4, 7:6 (5) след „истинска физическа битка“, продължила два часа и 35 минути.

Джокович, петкратен победител в Индиън Уелс, бе спечелил единствения предишен мач между двамата – на Уимбълдън през 2021 година.

Победата е изключително важна за Дрейпър, който постепенно се завръща към най-добрата си форма след тежък осеммесечен период, белязан от контузия в ръката.

„Да победя Новак е нещо, което направо е невероятно“, заяви Дрейпър пред „Би Би Си Спорт“. „Гледам го още от дете и винаги съм го възприемал като идол. Имам огромно уважение към него като играч. Все още искам да играя по-добре и да се чувствам по-добре на корта, но като се има предвид колко време бях извън игра и че тук вече изиграх три трудни мача, това е огромно постижение за мен. Вероятно след няколко месеца ще погледна назад към този мач и ще си кажа, че това е бил наистина голям момент за мен“, коментира британецът.

Световният номер 14 Дрейпър достигна четвъртфиналите заедно със своя сънародник Камерън Нори, който в следващия кръг ще се изправи срещу световния номер едно Карлос Алкарас.

Джокович, който през януари игра финал на Откритото първенство на Австралия срещу Алкарас, спечели 87% от точките на свой сервис в първия сет и го затвори в своя полза.

Дрейпър обаче изравни резултата и вкара мача в решаващ сет, в който нивото на игра се повиши значително. В първия гейм на третата част Джокович спечели изтощително разиграване от 26 удара при 30:30 на свой сервис.

Британецът обаче проби в следващия сервис гейм на съперника си, но когато сервираше за победата при 5:4, допусна обратен пробив и се стигна до тайбрек.

И в него Дрейпър показа силен характер и стигна до крайния успех, с който си осигури четвъртфинал срещу бившия номер едно в света Даниил Медведев.

„Беше истинска физическа битка, в мача имаше много възходи и спадове. Това, че успях да го спечеля, е нещо, което никога няма да забравя“, каза 24-годишният тенисист.

#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Джак Дрейпър #Новак Джокович

