Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път

Александър Зверев достигна полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Индиън Уелс за първи път в кариерата си. Германецът спечели четвъртфинала си срещу французина Артюр Фис убедително с 6:2, 6:3.

Зверев, №4 в света, никога преди не беше стигал до четвъртфиналите в Индиън Уелс, но изглежда в отлична форма през тези две седмици. Зверев успя да наложи новия си по-агресивен стил на игра, което изглежда му носи успех.

След 1 час и 22 минути той си осигури място на полуфиналите с втория си мачбол.

Той е едва петият играч с полуфинали във всичките девет турнира от сериите ATP Мастърс 1000 от началото им през 1990 г., присъединявайки се към Рафа Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер и Анди Мъри.

28-годишният тенисист, в спор за място на финала, ще се изправи или срещу №2 в света, Яник Синер от Италия, или срещу американския фаворит на местните фенове Лърнър Тиен на турнира на твърди кортове в калифорнийската пустиня, който има награден фонд от 9,4 милиона долара.