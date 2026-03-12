БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четвърта поредна победа за Нестеров на турнир в Гърция

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Българският национал се класира за четвъртфиналите.

пьотр нестеров отпадна втория кръг квалификациите ираклион
Снимка: БТА
Българският тенисист Пьотр Нестеров продължава отличното си представяне на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин постигна четвърта поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично. Нестеров спечели със 7:6(6), 6:2 срещу третия поставен и номер 246 в световната ранглиста Том Генч (Германия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Националът навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него той пропусна три сетбола, но от четвъртата си възможност го спечели с 10:8 точки. Българинът доминира във втората част и със серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 триумфира с успеха.

Преди този мач Нестеров постигна още две победи в квалификациите и една в основната схема. С представянето си до момента той си осигури 11 точки за световната ранглиста, в която е под номер 477 през тази седмица. За място на полуфиналите той ще играе срещу Максим Мрва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов.

По-късно днес Нестеров ще играе на четвъртфиналите и в надпреварата на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) ще се изправят срещу четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия).

