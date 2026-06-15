Александър Донски отпадна на крачка от основната схема в Познан

Българският тенисист Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите на единично на турнир на червени кортове от сериите "Чалънджър 100" в Познан (Полша) с награден фонд 160 680 евро.

В първия кръг 27-годишният българин надигра участващия с "уайлд кард" представител на домакините Филип Печонка с 6:3, 6:4 за час и 19 минути на корта. Един брейк в първия сет беше достатъчен на Донски, за да поведе в общия резултат. Във втората част българинът изостана с 1:2, но осъществи пробив и поведе с 3:2. След това и двамата си размениха по едно спечелено подаване на противника, но до края на срещата не се стигна до повече изненади и Александър Донски стигна до победата.

Българския тенисист обаче отстъпи пред Макс Ханс Реберг (Германия) с 3:6, 3:6 за 67 минути игра във втория кръг на пресявките. Той допусна обрат от 3:2 до 3:6 в първия сет, а във втората част изостана с 1:4 и отстъпи отново с 3:6.

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българският тенисист и Андрю Паулсон (Чехия), поставени под номер 2 в схемата, ще започнат участието си срещу Оскари Палданиус (Финландия) и Алан Важни (Полша).