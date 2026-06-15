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Дузина българки ще участват в основната схема на турнира W50 в Хасково

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Спорт
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Пет българки ще играят във вторник.

росица денчева четвъртфиналите ираклион
Снимка: БТА
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12 български тенисистки ще играят в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Беатрис Спасова, Дария Великова и Моника Господинова преодоляха успешно квалификациите и си осигуриха място в основната схема.

Спасова победи в изключително оспорван мач сънародничката си Галена Кръстенова с 6:2, 3:6, 6:4 за два часа и 37 минути. Великова постигна драматичен успех с 6:4, 3:6, 7:5 срещу Виктория Велева, като обърна третия сет от 1:5 до 7:5 в двубой с продължителност близо три часа. 17-годишната Господинова се наложи с 6:4, 6:4 над шестата поставена Ема ван Попел (Нидерландия).

Алекса Каратанчева загуби с 5:7, 1:6 от водачката в схемата на квалификациите Маделиф Хагеман (Нидерландия). Анжелина Костова допусна обрат и отстъпи с 6:2, 1:6, 3:6 на №3 Селина Атай (Турция), а Йоанна Радулова загуби със 7:6(7), 1:6, 1:6 от Александра Ангел (Румъния).

Още девет българки ще започнат директно от основната схема. Националките за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева, както и Лиа Каратанчева и Ива Иванова си осигуриха участие по ранкинг. С „уайлд кард" влизат Йоана Константинова, Валерия Гърневска, Мелис Расим и Юлия Стаматова.

Пет от българките ще изиграят срещите си във вторник:

Лидия Енчева – Ирина Фетекау (Румъния)
Ива Иванова – Маделиф Хагеман (Нидерландия)
Беатрис Спасова – Валерия Артемева (Русия)
Моника Господинова – №4 Марта Матула (Гърция)
Мелис Расим – №7 Джина Файстел (Полша)

Другите седем българки ще стартират участието си в основната схема в сряда:

Росица Денчева – Аня Станкович (Сърбия)
Денислава Глушкова – Бианка Бърбулеску (Румъния)
Йоана Константинова – №1 Селена Яничиевич (Франция)
Лиа Каратанчева – Валерия Гърневска
Дария Великова – Берфу Ченгиз (Турция)
Юлия Стаматова – №2 Далила Спитери (Италия)

17 българки пък ще вземат участие в надпреварата на двойки в осминафиналите:

Росица Денчева/Йоана Константинова – Мелис Расим / Беатрис Спасова
Лидия Енчева / Денислава Глушкова – №1 Жибек Куламбаева (Казахстан) / Анастасия Соболева (Украйна)
№3 Лиа Каратанчева / Лаура Хиетаранта (Финландия) – Йоанна Радулова / Диана Илие (САЩ)
Ралица Александрова / Валерия Гърневска – Валерия Артемева (Русия) / Леа Беланска (Словакия)
Алекса Каратанчева / Галена Кръстенова – Анжелина Костова / Ана Мокану (Румъния)
Дария Великова / Алексия Пуяк (Румъния) – №4 Елена Корокозиди (Гърция) / Аня Станкович (Сърбия)
Йоана Монева / Кристина Шитикова (Унгария) – Александра Ангел (Румъния) / Ема ван Попел (Нидерландия)
Стелиана Гичева / Мария-Магдалена Янакиева – №2 Марта Матула (Гърция) / Хибах Шейх (САЩ)

Българската федерация по тенис организира общо пет турнира от категория W50 през 2026 година. След Хасково предстоят надпревари в Пазарджик, Бургас, Пловдив и Стара Загора, като целта е българските тенисистки да получат възможност да се състезават срещу силна международна конкуренция и да печелят ценни точки за световната ранглиста.

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