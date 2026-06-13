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23 българки ще вземат участие в турнира за жени W50 в Хасково

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Спорт
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Девет българки ще започнат директно от основната схема, а 14 ще стартират от квалификациите.

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23 български тенисистки ще вземат участие в силния международен тенис турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Девет българки ще започнат директно от основната схема, а 14 ще стартират от квалификациите.

Националките за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева ще поведат българското участие в турнира, като ще започнат директно от основната схема. Лиа Каратанчева и Ива Иванова си осигуриха място по ранкинг, а „уайлд кард" от Българската федерация по тенис получиха Йоана Константинова, Валерия Гърневска, Мелис Расим и Юлия Стаматова.

14 българки ще стартират от квалификациите. Това са Алекса Каратанчева, Мария-Магдалена Янакиева, Моника Господинова, Галена Кръстенова, Йоана Монева, Ралица Александрова, Калина Симеонова, Анжелина Костова, Виктория Велева, Дария Великова, Александра Матева, Йоанна Радулова, Беатрис Спасова и Стелиана Гичева.

В неделя от 9:00 часа ще се състои официалното откриване, като организаторите са подготвили богата фолклорна и музикална програма, която ще даде тържествен старт на надпреварата.

Веднага след откриването ще започнат срещите от квалификациите. Мачовете от основната схема стартират във вторник, като организаторите ще направят всичко възможно двубоите на водещите български тенисистки да не започват преди 16:00 часа. По този начин ще бъде улеснен достъпът на любителите на тениса, които желаят да наблюдават срещите на живо. Входът за всички срещи от турнира ще бъде свободен, а организаторите канят всички любители на спорта да подкрепят българските състезателки и да се насладят на тенис от високо международно ниво.

Българската федерация по тенис успя да осигури домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от категория W50. Всеки турнир е с награден фонд от 40 хиляди долара и носи по 50 точки за световната ранглиста на шампионката.

След турнира в Хасково предстоят надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основната цел на тази серия турнири е да предостави възможност на българските националки и най-добрите ни тенисистки да се изправят срещу силна международна конкуренция, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

#тенис турнир в Хасково 2026 г.

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