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Новият шампион на „Ролан Гарос“ се готви за битките на трева

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Зверев няма много време да празнува трофея от Париж.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
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Забързаното ежедневие в ATP тура остави на Александър Зверев съвсем кратко време да се наслади на емоцията от спечелването на първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“.

Само четири дни след като надви Флавио Коболи в петсетов финал и завоюва най-значимия трофей в кариерата си на клей кортовете в Париж, германецът вече е в Хале, където започна подготовката си за сезона на трева. Балансът между желанието да се наслади на историческия успех и необходимостта да се съсредоточи върху следващото предизвикателство на турнира Terra Wortmann Open не е лесен, но за световния №3 това е приятен проблем.

„Чувството е невероятно, защото това е нещо, за което работиш цял живот и през цялата си кариера. Хората около теб също са вложили много труд за този момент. Изключително щастлив и горд съм от постигнатото в Париж, но вече сме на следващия турнир“, заяви Зверев.

„Турнирът е в Германия, така че искаш да се представиш на най-високо ниво. Тренирам усилено и се чувствам добре на корта. Преходът от дълъг и успешен сезон на клей към тревата само за няколко дни не е лесен, но ще направя всичко възможно да бъда готов“, добави тенисистът.

Лошото време в Хале през последните дни затрудни подготовката на участниците в турнира, сред които са още звезди от Топ 10 като Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Тейлър Фриц и Флавио Коболи. Въпреки това Зверев е свикнал с рязката смяна на настилката – от по-бавния и висок отскок на европейския клей към бързите и ниски тревни кортове.

„Честно казано, все още не знам точно къде се намирам като ниво на тревата“, призна германецът. „Имах само два дни за тренировки. Преходът е труден, а и времето тук не беше особено добро, така че не успях да направя достатъчно занимания. От гледна точка на тениса обаче се чувствам добре и играя качествено.“

„Последните седмици бяха много успешни за мен, но адаптацията към новата настилка изисква време. Засега не съм имал достатъчно такова. Надявам се през следващите два дни времето да е слънчево, за да мога да тренирам повече и да бъда напълно готов за първия си мач“, добави германецът.

Зверев ще започне участието си в Хале срещу чеха Вит Коприва. Двамата никога досега не са се изправяли един срещу друг в официален двубой от ATP тура.

#тенис турнир в Хале 2026 # Александър Зверев

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