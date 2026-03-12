БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Донски е на полуфинал на двойки в Руанда

от БНТ
Спорт
През миналата седмица Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

александър донски класира четвъртфиналите двойки чалънджърldquo кигали
Снимка: БТА
Българският тенисист Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Флоран Бакс (Франция) и Азиз Уака (Тунис) с 6:4, 7:6(4) за 77 минути.

Те направиха един пробив в третия гейм по пътя към успеха в първия сет, а във втората част взеха тайбрека със 7-4 точки и затвориха мача.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.

През миналата седмица Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

