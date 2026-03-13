Алкарас удължи победната си серия от началото на годината

Карлос Алкарас удължи победната си серия до 16 мача и се класира за полуфиналите на турнира в Индиън Уелс за пети пореден път. Поставеният под номер едно в схемата постигна успех с 6:3, 6:4 срещу Камерън Нори, като по този начин си върна за поражението от британеца през ноември миналата година в Париж.

„Винаги изпитвам трудности срещу неговия стил на игра. Всеки път, когато играя срещу него, е много тежко. Стилът му е малко объркващ – форхендът му е с много силен топспин и идва много високо, а бекхендът му е плосък и нисък. Понякога е трудно да намериш правилния удар срещу него. Днес играх добре – стабилно и агресивно, когато имах възможност. Радвам се, че успях да покажа това ниво“, заяви Алкарас в интервюто си на корта след мача.

Двамата тенисисти на няколко пъти си разменяха инициативата в мача, но испанецът през по-голямата част от времето контролираше събитията на корта. Първият сет завърши с три пробива в последните четири гейма. Във втория Нори поведе с 2:0, но Алкарас отговори със серия от четири поредни гейма. Испанецът създаде общо 10 възможности за пробив, като реализира четири от тях.

Световният номер едно стигна до успеха след час и 33 минути, реализирайки четвъртата си възможност за мачбол.

„В тениса трябва да избереш правилния удар за половин секунда. Понякога пропускам, защото не съм избрал правилния вариант. В главата ми има по пет-шест различни решения и понякога е трудно да избера точното“, каза Алкарас, който завърши мача с 19 печеливши удара от форхенд.

С този успех Алкарас стана едва третият тенисист, достигал до пет поредни полуфинала в Индиън Уелс, след Рафаел Надал (2006–2013) и Новак Джокович (2011–2016).

В преките двубои испанецът вече води на Нори с 6:3. В полуфиналите той ще се изправи срещу Даниил Медведев, срещу когото има шест победи и две загуби. Алкарас спечели и последните четири мача между двамата.

Испанецът триумфира в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година, като и в двата финала победи именно Медведев.