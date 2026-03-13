БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алкарас удължи победната си серия от началото на годината

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Испанецът се класира за полуфиналите в Индиън Уелс.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас удължи победната си серия до 16 мача и се класира за полуфиналите на турнира в Индиън Уелс за пети пореден път. Поставеният под номер едно в схемата постигна успех с 6:3, 6:4 срещу Камерън Нори, като по този начин си върна за поражението от британеца през ноември миналата година в Париж.

„Винаги изпитвам трудности срещу неговия стил на игра. Всеки път, когато играя срещу него, е много тежко. Стилът му е малко объркващ – форхендът му е с много силен топспин и идва много високо, а бекхендът му е плосък и нисък. Понякога е трудно да намериш правилния удар срещу него. Днес играх добре – стабилно и агресивно, когато имах възможност. Радвам се, че успях да покажа това ниво“, заяви Алкарас в интервюто си на корта след мача.

Двамата тенисисти на няколко пъти си разменяха инициативата в мача, но испанецът през по-голямата част от времето контролираше събитията на корта. Първият сет завърши с три пробива в последните четири гейма. Във втория Нори поведе с 2:0, но Алкарас отговори със серия от четири поредни гейма. Испанецът създаде общо 10 възможности за пробив, като реализира четири от тях.

Световният номер едно стигна до успеха след час и 33 минути, реализирайки четвъртата си възможност за мачбол.

„В тениса трябва да избереш правилния удар за половин секунда. Понякога пропускам, защото не съм избрал правилния вариант. В главата ми има по пет-шест различни решения и понякога е трудно да избера точното“, каза Алкарас, който завърши мача с 19 печеливши удара от форхенд.

С този успех Алкарас стана едва третият тенисист, достигал до пет поредни полуфинала в Индиън Уелс, след Рафаел Надал (2006–2013) и Новак Джокович (2011–2016).

В преките двубои испанецът вече води на Нори с 6:3. В полуфиналите той ще се изправи срещу Даниил Медведев, срещу когото има шест победи и две загуби. Алкарас спечели и последните четири мача между двамата.

Испанецът триумфира в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година, като и в двата финала победи именно Медведев.

Свързани статии:

Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Италианецът записа изразителен успех срещу Лърнър Тиен.
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път
Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път
Германецът стана едва петият играч с полуфинали във всичките девет...
Чете се за: 01:25 мин.
#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Карлос Алкарас #Камерън Нори

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
4
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
5
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: ATP

Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс
Медведев елиминира шампиона Дрейпър и е на полуфинал в Индиън Уелс
Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота Яник Синер достигна до полуфиналите в Индиън Уелс с лекота
Чете се за: 00:40 мин.
Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път
Чете се за: 01:25 мин.
Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство Джокович след загубата от Дрейпър: Имам горчиво чувство
Чете се за: 03:45 мин.
Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол Джак Дрейпър: Винаги съм възприемал Джокович като идол
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ