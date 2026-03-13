БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
17-годишният френски талант Моис Куаме получи "уайлд кард" за Мастърса в Маями

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

В турнира ще стартира и българинът Григор Димитров, който игра полуфинал през 2025 г., и финал през 2024-а.

Снимка: Icon Sport
Слушай новината

Изгряваща звезда на френския тенис Моис Куаме ще направи своя дебют в турнир от сериите Мастърс 1000. Едва на 17 години, френският талант получи "уайлд кард" за основната схема на надпреварата в Маями.

Куаме заема в момента 393-то място в ранглистата на ATP. Роденият в Сарсел играч ще влезе директно в основната схема във Флорида, след като досега е изиграл един единствен мач в турнир от Тура. Това се случи в Монпелие на 4 февруари. Куаме отстъпи пред американеца Александър Ковачевич с 6:7 [5], 6:2, 6:2, след като премина през квалификации.

В Маями французинът ще има възможността да се докосне до елита на тениса. Той се изкачи с 483 места в ранглистата от началото на годината, започвайки на 876-та позиция.

Победител в два турнира от серията Futures (третото ниво на професионалния тенис) през януари, в Азбрук и след това в Бресюр, Куаме достигна и до полуфиналите на Lille Challenger в края на февруари и до четвъртфиналите в Тионвил в началото на март. Под ръководството на Ришар Гаске, той е смятан за бъдещето на френския и дори световния тенис, като е най-младият играч, класиран в Топ 500.

Жребият за турнира в Маями, който ще разкрие името на опонента на френския тенис вундеркинд в първия кръг, ще се проведе в понеделник, 16 март. Мачовете от основната схема стартират на 18 март, шампионът ще бъде излъчен на 29-и.

В турнира ще участва и българинът Григор Димитров, който именно в Маями прави едни от най-забележителните си представяния. През 2025 г. той достигна за втора поредна година до полуфиналите, където загуби от Новак Джокович с 2:6, 3:6. През 2024-а Димитров игра финал, но отстъпи на Яник Синер, като преди това острани Карлос Алкарас на четвъртфиналите.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Моис Куаме #Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

