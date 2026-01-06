БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи

82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи, това показва специално допитване на "Галъп Интернешънъл болкан".

Според данните в допитването най-вероятно през тази година хората очакват да поскъпнат храните, следвани от енергията, от таксите и от суровините.

Как световните събития влияят върху усещането за сигурност и плащат ли се хората от липсата на ресурси и от мощта на изкуствения интелект? Темата ще коментират Щанализаторите Боян Рашев, Николай Ценков, Илия Кръстев, Стоян Панчев и Георги Караманев.

Предаването "Референдум" започва в 21.00 ч.

#референдум

Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус
Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус
"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка "Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка
Чете се за: 00:37 мин.
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута? България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Чете се за: 03:52 мин.
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове? Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
6159
Чете се за: 02:50 мин.

Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви...
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
