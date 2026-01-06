"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи

82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи, това показва специално допитване на "Галъп Интернешънъл болкан".

Според данните в допитването най-вероятно през тази година хората очакват да поскъпнат храните, следвани от енергията, от таксите и от суровините.

Как световните събития влияят върху усещането за сигурност и плащат ли се хората от липсата на ресурси и от мощта на изкуствения интелект? Темата ще коментират Щанализаторите Боян Рашев, Николай Ценков, Илия Кръстев, Стоян Панчев и Георги Караманев.

Предаването "Референдум" започва в 21.00 ч.