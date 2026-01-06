БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

Протест пред посолството на САЩ в София за свобода и независимост на Венецуела

Тихомир Игнатов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
протест посолството сащ софия свобода независимост венецуела
Протест пред сградата на посолството на САЩ в София. Събитието е под надслов "Долу ръцете от Венецуела! Не на агресията на САЩ!". Организатор е движение "23 Септември".

Протестиращите настояват за свобода и независимост на Венецуела. Според тях действията на САЩ на територията на страната са проява на агресия, а арестът на президента Николас Мадуро нарушава международното право.

Организаторите посочват като причина за военната операция природните богатства на Венецуела и опитът на латиноамериканската страна да търси свой път към социализма.

