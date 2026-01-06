Протест пред посолството на САЩ в София за свобода и независимост на Венецуела

Протест пред сградата на посолството на САЩ в София. Събитието е под надслов "Долу ръцете от Венецуела! Не на агресията на САЩ!". Организатор е движение "23 Септември".

Протестиращите настояват за свобода и независимост на Венецуела. Според тях действията на САЩ на територията на страната са проява на агресия, а арестът на президента Николас Мадуро нарушава международното право.

Организаторите посочват като причина за военната операция природните богатства на Венецуела и опитът на латиноамериканската страна да търси свой път към социализма.