ЦСКА започна подготовка с трима нови

Представителният тим на ЦСКА проведе първото си официално занимание за 2026 г. Тренировката се проведе на клубната база в Панчарево, като преди нейното начало футболистите и треньорският щаб отдадоха почит към Димитър Пенев с едноминутно мълчание.

Три от четирите нови попълнения на тима ни вече се готвят активно под ръководството на Христо Янев – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Андрей Йорданов, а Макс Ебонг ще се присъедини към новите си съотборници утре.

Именно в утрешния ден „червените“ ще се съберат в пълен състав, след като се очаква в България да се завърнат всички чуждестранни футболисти.

На 11 януари (неделя) ЦСКА ще отпътува на двуседмичен подготвителен лагер в турския курорт Анталия, където ще изиграе 4 контролни срещи - срещу полския Корона Киелце, чешкия Млада Болеслав, украинския ЛНЗ Черкаси и сръбския Нови Пазар.