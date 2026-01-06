Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 2 милиона души ще получат първите си пенсии в евро. Изплащането започва утре. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. От НОИ съобщиха, че пенсиите са превалутирани по утвърдения курс. А хората могат да видят размера им в евро онлайн или на място в приемните на института в цялата страна.

Ден преди да получи първата пенсия в евро Лиляна Кръстева не знае какъв ще е размерът ѝ след превалутирането.

Лиляна Кръстева: "Не се притеснявам. Както за всички, така и за мен 630 на половината 315."

Сметката на Лиляна не е точна. Тя получава минималната пенсия за стаж и възраст. След превалутирането размерът и е 322 евро и 37 цента.

Лиляна Кръстева: "За храна, лекарства това е".

Пенсионерите могат да видят размера на пенсията си в евро дигитално в обновения портал на НОИ с електронен подпис или ПИК. Или да получат безплатно справка в териториалните поделения на НОИ.

Лиляна Самоковска, дирекция "Пенсии", НОИ: "Размерите на песните не се променят. Единствено са превалутирани по фиксирания, официалния курс на лева към евро. Винаги се превалутира с петте цифри след десетичната запетая. Като се закръглят размерите им в интерес на лицата - третият знак след десетичната запетая, когато е по-голям от нула, се увеличава вторият с една единица."

Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите ги вземат от пощенските станции по предварително утвърден график.

Пламен Мичев, ръководител на Областна пощенска станция - Благоевград: "Стараем се графикът да го спазваме за да няма струпване на клиенти. Чакане възрастните хора да чакат дълго време."

"И левът, и еврото са едно и също. Вече знаем, разясниха ни какви пари ще ни дават и как. Така, че нямаме страх. Само по-високи да са ни пенсиите".

Полицейското присъствие около пощенските станции и банките в цялата страна ще бъде засилено заради обмяната на левове в евро и изплащането на пенсиите.

главен инспектор Милорад Йорданов, ГД "Национална полиция": "Предвиждаме целият наличен ресурс на МВР да бъде насочен в тези дни по охрана на пощи, банки. Нашата цел е да се избегнат всякакви престъпни посегателства - кражби, грабежи, измами на гражданите."

Служители на Жандармерията ще охраняват пощите в малките населени места. Повече полиция ще има и около станциите, които обменят до 10 000 лева по предварителна заявка.

По темата работиха Альоша Шаламанов и Али Мисанков

