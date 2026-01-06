Найден Найденов: Голяма чест е Локомотив да играе в Европа

Локомотив Авиа посреща Динамо Букурещ в среща от волейболната CEV купа тази вечер. Минути преди срещата пред БНТ говори наставникът на домакините Найден Найденов.

„Първо искам да поздравя всички привърженици на Локомотив, да им пожелая здраве и успешна година. За нас е голяма чест, че можем да участваме в Европа. Трудно е, но това е крачка, която се надявам, да продължим да развиваме все повече и повече. Голяма чест е, че докарахме шампиона на Румъния у нас. Като начало това е едно голямо постижение за клуба“, каза Найденов пред БНТ.

Какво още сподели специалистът вижте във видеото!