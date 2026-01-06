Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?

"Български пощи" в страната вече обменят левове в евро, а от утре се очаква да изплащат и първите пенсии в новата валута. Имат ли трудности служителите на клоновете в Благоевград и отчита ли се наплив на желаещи за смяна на валута…

100 са пощенските станции в населените места в Благоевградско, където се обменят левове в евро. Проблеми за сега няма, въпреки че интересът за смяната на валутата е голям.

Пламен Мичев – ръководител на областна пощенска станция – Благоевград: "На много места свърши еврото, но първоначално сумите заредени за първия ден не са големи, вече получаваме заявки и се стараем тези заявки да ги изпълняваме максимално бързо, за да може хората да са доволни. В първия работен ден и втория няма как всички хора, които желаят да обменят евро да бъдат обслужени, но искам да успокоя хората, че процесът продължава поне 6 месеца."

От утре започва и изплащането на първите пенсии в новата валута. За да върви нормално, организация е направена отдавна, а и повечето пенсионери нямат притеснения.

Тодор – пенсионер: "И лева, и еврото са едно и също, вече знаем, разясниха ни какви пари ще ни дават и как така че нямаме страх, само по-високи да са ни пенсиите това се молим нищо друго…" Мария Димитрова – пенсионер: "Притеснения относно смяната на валутата нямам, отдавна се говори, подготвени сме, ориентираме се лесно, старата пенсия делиш на 2 и идват в евро." Пламен Мичев – ръководител на областна пощенска станция – Благоевград: "Стараем се графикът да го спазваме, за да няма струпване на клиенти, възрастните хора да чакат дълго време. Пенсиите започват да се изплащат в евро от този месец, от средата на месеца социалните помощи също ще се изплащат в евро. Хората трябва да са спокойни, че процесът ще върви нормално."

За да преминава нормално работата със смяната на валутата и изплащането на пенсиите в евро, служителите в пощенските клонове са преминали обучения. Въпреки това от "Български пощи" призовават хората да бъдат търпеливи.