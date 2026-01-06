След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела

Нестабилна е ситуацията във Венецуела. В условията на извънредно положение по улиците на Каракас има военни патрули. Задържани са 14 журналисти, 11 от които от чуждестранни медии. Лицето на опозицията - нобеловият лауерат за мир Мария Корина Мачадо, заяви, че иска да се върне час по-скоро в родината си. Погледите са насочени и към вицепрезидента Делси Родригес, която положи клетва като временно изпълняващ длъжността държавен глава на Венецуела.

Вълна от репресии и несигурност във Венецуела. След обявяването на извънредното положение на арест подлежи всяко лице, което насърчава или подкрепя американската операция в страната, при която беше заловен президента Мадуро. Проверяват се телефони, създадени са военни контролно-пропускателни пунктове. От страх да не се сблъскат с паравоенните и полицията много венецуелци не смеят да излязат от вкъщи.

В тази обстановка две жени може да се окажат с кючова роля за бъдещето на Венецуела.

Опозиционният лидер и нобелов лауерат за мир Мария Корина Мачадо обяви, че планира да се върне възможно най-скоро в страната. Първото ѝ интервю след залавянето на Мадуро беше за американската теливизия Фокс Нюз - от неизвестно място, след като успя да напусне тайно Венецуела. Мачадо смята, че при свободни и честни избори опозицията ще спечели над 90% от гласовете, докато новият лидер Делси Родригес не е добре приета от венецуелците.

Мария Корина Мачадо, опозиционен лидер на Венецуела пред АФП: "Преходът трябва да продължи. Делси Родригес, както знаете е един от основните архитекти на мъченията, преследванията, корупцията и наркотрафика."

И докато опозицията мечтае да се върне обратно в родината си - репресиите започнаха отново още с полагането на клетвата на досегашния вицепрезидент Делси Родригес. Тя се закле пред брат си Хорхе, който е председател на парламента и следващия по реда да заеме поста президент. По време на церемонията са арестувани журналисти, а на допуснатите вътре е забранено да излъчват на живо и да правят снимки.

Делси Родригес, временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела: "Встъпвам в длъжност с болка за отвличането на двама герои, които са държани като заложници в Съединените щати - президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес."

На вътрешната сцена Делси Родригес продължава да демонстрира лоялност към режима, но е добре позната на Вашингтон. Твърди се, че изборът ѝ начело на преходна власт след Мадуро е бил договорен от брат ѝ миналата година по време на тайни преговори с американски представители. Според двама източници, запознати с дискусиите и цитирани от Файненшъл таймс, по това време преговорите са предвиждали изгнание в безопасност на Мадуро.

56-годишната Родригес е адвокат по професия, една от водещите фигури на венецуелската политика през последните две десетилетия, известна с връзките си с частния бизнес. Смятана е за архитект на вътрешната и външната политика на Венецуела, лавирайки между икономически колапс, международна изолация и санкции. Била е външен министър, министър и на икономиката, финансите, външната търговия. Миналата година поема и министерството на петрола. Санкционирана е от ЕС и САЩ.

Въпросът е защо Вашингтон избра да работи с нея в преходния период - анализатори казват, че именно това е начинът да се държат под контрол крайните фракции, лоялни на Мадуро и чавизма и силовия апарат - нещо, с което опозиционните фигури в изгнание не могат да се справят в този момент. Ще бъде ли Родригес послушното кученце и ще изпълни всички искания на Доналд Тръмп. Според "Политико" те са Венецуела да спре да продава петрол на враждебни на САЩ страни, да изгони сътрудници на иранския и кубинския режим и да пресече наркопотоците.