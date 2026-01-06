БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази

Пред съда в Ню Йорк Николас Мадуро пледира невинен

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на Съединените щати. Но изтъкна, че страната ѝ запазва правото си на "мир, развитие, суверинитет и бъдеще".

Делси Родригес положи клетва като временен президент на Венецуела, като церемонията беше водена от брат ѝ Хорхе Родригес. Той беше преизбран за председател на Националното събрание.

Пред съда в Ню Йорк Николас Мадуро обяви, че "все още е президент на Венецуела". Той пледира невинен. Срещу него бяха повдигнати 4 обвинения - за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечнци и разрушителни устройства. Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените ѝ обвинения. Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.

Свалянето на Николас Мадуро беше обсъдено и на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Генералният секретар на организацията Антониу Гутериш предупреди, че залавянето на Мадуро рискува да засили нестабилността не само във Венецуела, но и в региона.

#Делси Родригес #президент на Венецуела #Николас Мадуро #Венецуела

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Латинска Америка

Николас Мадуро нае адвоката на Джулиан Асанж за защитата си по делото за наркотероризъм
Николас Мадуро нае адвоката на Джулиан Асанж за защитата си по делото за наркотероризъм
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се изправя пред съда
Чете се за: 04:32 мин.
Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела Съветът за сигурност на ООН се събира на спешна среща заради действията на САЩ във Венецуела
Чете се за: 03:55 мин.
Между силата и правото: Анализ на Георги Милков какво означава отвличането на Мадуро Между силата и правото: Анализ на Георги Милков какво означава отвличането на Мадуро
Чете се за: 08:57 мин.
Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата? Как се отразява случващото се между Венецуела и САЩ на цените на горивата?
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ