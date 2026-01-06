Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на Съединените щати. Но изтъкна, че страната ѝ запазва правото си на "мир, развитие, суверинитет и бъдеще".

Делси Родригес положи клетва като временен президент на Венецуела, като церемонията беше водена от брат ѝ Хорхе Родригес. Той беше преизбран за председател на Националното събрание.

Пред съда в Ню Йорк Николас Мадуро обяви, че "все още е президент на Венецуела". Той пледира невинен. Срещу него бяха повдигнати 4 обвинения - за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечнци и разрушителни устройства. Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените ѝ обвинения. Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.

Свалянето на Николас Мадуро беше обсъдено и на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Генералният секретар на организацията Антониу Гутериш предупреди, че залавянето на Мадуро рискува да засили нестабилността не само във Венецуела, но и в региона.