33-годишен военнослужещ от Смолян улови кръста във водите на река Черна

33-годишният Петър Савов от Смолян улови кръста във водите на река Черна. Той е военнослужещ в 101-ви Алпийски полк в града. Участва в богоявленския ритуал от десет години. Тази година във водите на реката влязоха осем участници.

„Здраве за мен и моите близки и за целия град", пожела Савов, предавайки кръста на архиерейския наместник епископ Висарион.

Преди ритуала край река Черна в храм "Свети Висарион Смоленски" беше отслужена архиерейска света литургия за Йордановден.

Епископ Висарион отслужи водосвет и освети знамената на 101-ви Алпийски полк. Традицията за изваждане на богоявленския кръст беше спазена на много места в Родопите.

Младежи от родопското село Момчиловци се хвърлиха в ледените води на Болшенска река, за да извадят кръста. Преди да изпълни ритуала енорийският свещеник Николай Рангелов отслужи водосвет и благослови водата. От реката кръста извади 29-годишният Иван Парeв от Момчиловци. Той пожела на всички да са живи и здрави през цялата година, да имат късмет и любов. След улавянето на кръста младежите извиха хоро в реката под звуците на родопска каба гайда.