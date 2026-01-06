БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
33-годишен военнослужещ от Смолян улови кръста във водите на река Черна

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
33-годишен военнослужещ от Смолян улови кръста във водите на река Черна
Слушай новината

33-годишният Петър Савов от Смолян улови кръста във водите на река Черна. Той е военнослужещ в 101-ви Алпийски полк в града. Участва в богоявленския ритуал от десет години. Тази година във водите на реката влязоха осем участници.

„Здраве за мен и моите близки и за целия град", пожела Савов, предавайки кръста на архиерейския наместник епископ Висарион.

Преди ритуала край река Черна в храм "Свети Висарион Смоленски" беше отслужена архиерейска света литургия за Йордановден.

Епископ Висарион отслужи водосвет и освети знамената на 101-ви Алпийски полк. Традицията за изваждане на богоявленския кръст беше спазена на много места в Родопите.

Младежи от родопското село Момчиловци се хвърлиха в ледените води на Болшенска река, за да извадят кръста. Преди да изпълни ритуала енорийският свещеник Николай Рангелов отслужи водосвет и благослови водата. От реката кръста извади 29-годишният Иван Парeв от Момчиловци. Той пожела на всички да са живи и здрави през цялата година, да имат късмет и любов. След улавянето на кръста младежите извиха хоро в реката под звуците на родопска каба гайда.

#село Момчиловци # Богоявление #Йордановден #кръст #Смолян

Последвайте ни

