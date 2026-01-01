Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Сумите на всички превозни документи се закръглят надолу в полза на клиентите
Картите по редовна тарифа в София вече са с нови цени от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).
От днес всички превозни документи преминават към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.
Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:
Персонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
50.00 лв. - 25.50 €;
► Годишна за всички линии:
365.00 лв. -185.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
23.00 лв. - 11.50 €;
► Месечна за метро:
35.00 лв. - 17.50 €.
Неперсонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
70.00 лв. - 35.50 €;
► Годишна за всички линии:
600.00 лв. - 305.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
28.00 лв. - 14.00 €;
► Месечна за метро:
42.00 лв. - 21.00 €.
Преди дни от ЦГМ представиха новите цени за картите за градския транспорт на пенсионерите по стаж и възраст, както и за хората, навършили 68 години:
Пенсионери по стаж и възраст
► Месечна карта за всички линии
25.00 лв. - 12.70 €
► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро
11.00 лв. - 5.60 €
Лица, навършили 68 години
► Месечна карта за всички линии
10.00 лв. - 5.00 €
Ето колко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:
► Месечна карта за всички линии
15.00 лв. - 7.50 €
► Месечна карта за една наземна линия
6.90 лв. - 3.50 €
► Месечна карта за метро
9.00 лв. - 4.60 €
графики: ЦГМ