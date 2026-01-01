БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути...
Чете се за: 00:25 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
17782
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази

Сумите на всички превозни документи се закръглят надолу в полза на клиентите

картите градския транспорт софия новите цени евро
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Картите по редовна тарифа в София вече са с нови цени от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

От днес всички превозни документи преминават към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.

Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:

Персонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

50.00 лв. - 25.50 €;

► Годишна за всички линии:

365.00 лв. -185.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

23.00 лв. - 11.50 €;

► Месечна за метро:

35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

70.00 лв. - 35.50 €;

► Годишна за всички линии:

600.00 лв. - 305.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

28.00 лв. - 14.00 €;

► Месечна за метро:

42.00 лв. - 21.00 €.

Преди дни от ЦГМ представиха новите цени за картите за градския транспорт на пенсионерите по стаж и възраст, както и за хората, навършили 68 години:

Пенсионери по стаж и възраст

Месечна карта за всички линии

25.00 лв. - 12.70 €

► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро

11.00 лв. - 5.60 €

Лица, навършили 68 години

► Месечна карта за всички линии

10.00 лв. - 5.00 €

Ето колко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:

Месечна карта за всички линии

15.00 лв. - 7.50 €

Месечна карта за една наземна линия

6.90 лв. - 3.50 €

► Месечна карта за метро

9.00 лв. - 4.60 €

Ето колко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:

► Месечна карта за всички линии

15.00 лв. - 7.50 €

► Месечна карта за една наземна линия

6.90 лв. - 3.50 €

► Месечна карта за метро

9.00 лв. - 4.60 €

графики: ЦГМ

#ЦГМ София #цени в евро #карти за градския транспорт #ЦГМ #карти за градски транспорт

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
2
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
3
Двама загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
4
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
5
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев
6
Новогодишно обръщение на президента Румен Радев

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

Две момичета са първите бебета в общинските АГ болници в София
Две момичета са първите бебета в общинските АГ болници в София
Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната Евробанкноти вече могат да се теглят от банкоматите в страната
Чете се за: 01:52 мин.
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ
Чете се за: 03:22 мин.
Стотици хора посрещнаха Нова година на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград Стотици хора посрещнаха Нова година на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград
Чете се за: 00:35 мин.
Варна посреща новата година с 4-минутна заря на площада Варна посреща новата година с 4-минутна заря на площада
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след полунощ
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20 секунди след...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ? Еврото в България: Имаше ли проблеми с разплащанията в новогодишната нощ?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт Росен Желязков изрази съболезнования за жертвите при експлозията в бар в швейцарски курорт
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Нова година, нова валута: България празнува 2026 г. и отвори нова...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Как светът посрещна 2026 г.? (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Първото бебе в "Майчин дом" се роди 35 минути след...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Патриарх Даниил пожела светлина, мир и радост на българите в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ