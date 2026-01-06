38-годишен строител улови кръста в Монтана

Богоявленския кръст в Монтана бе уловен от Ивайло Тодоров, който участва вече 18 пъти. Мъжът е на 38 години, занимава се със строителство.

Празникът за него е двоен, защото дъщеря му го е наблюдавала от брега. Нейната учителка днес е довела учениците от класа ѝ, за да видят най-вълнуващата за децата част от празника.

В традиционното за Монтана мъжко хоро в река Огоста участваха повече от 25 мъже.

Богоявленският водосвет беше извършен от Архимандрит Доситей - архиерейски наместник на Берковска околия, в съслужение с отец Емил и отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана, след което бяха осветени бойните знамена.