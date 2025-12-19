БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъгливо време в по-голямата част от страната в петък

Чете се за: 02:07 мин.
У нас
мъгливо време голямата част страната петък
Снимка: илюстративна
В сутрешните часове отново ще бъде с мъгли или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, малко по-високи по Черноморието, в София – около минус 2°. През по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя, както и през първите дни от новата седмица, ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, предимно от дъжд, на повече места и повече по количество в понеделник. В планините ще вали сняг, повече в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури в събота ще са около нулата, през следващите дни слабо ще се повишат и най-често ще са от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни. Дневните отначало постепенно ще се понижават и във вторник ще са между 3° и 8°.

