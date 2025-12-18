Протест на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата в столицата.

Събитието е под надслов "Последен валс Сарафов".

Според демонстрантите въпреки оставката на кабинета "Желязков" Борисов и Пеевски продължават да държат контрола върху съдебната власт.

Част от исканията са свързани с избор на нов главен прокурор и са насочени срещу изпълняващия функциите Борислав Сарафов.

Протестиращите искат оставката и на изпълняващия функциите председател на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

Според гражданската инициатива правосъдието в България е заложник на частни интереси, а ВСС продължава да функционира с изтекъл мандат. Настояват и за честни и свободни избори.



Малко по-рано днес от БОЕЦ също излязоха на протест. Те влязоха в Съдебната палата и блокираха кабинета на главния прокурор. На вратата беше залепен лист, на който пише "Оставка".

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов.