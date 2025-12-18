БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Пеевски освободи кабинета си в Народното събрание

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Вътрешната комисия в парламента реши да няма охрана за депутати

Снимка: БТА
С пълно единодушие вътрешната комисия прие поправки в закона за НСО, с които се сваля охраната на всички народни представители. За свалянето на охраната на лидера на "ДПС - Ново начало" настояват от няколко седмици от ПП-ДБ. Днес стана ясно и че Делян Пеевски е освободил кабинета си в НС.

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обявиха, че от страх, след натиска на протеста и част от опозицията, лидерът на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" е освободил кабинета си в Народното събрание.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "След нашето искане вчера Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел."

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "Пеевски започва да губи един по един символите на своята нелегитимна власт. И това трябва да го чуят всичките негови изпълнители, под изпълнители в служби, в прокуратура, в КПК. Да видят как благодарение на гражданите Пеевски беше наврян там, където заслужава, със сигурност в някоя малка стаичка."

Отговорът на Пеевски не закъсня. Той припомни, че от вчера не е в кабинет 222А.

Делян Пеевски, председател на ДПС и председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Музеят на сглобката" е там и ще бъде там. Темите на държавата не са кабинета на Пеевски, темите на държавата не са охраната на Пеевски и Борисов или някой друг. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с 5-те процента, защото разбраха какви бели са направили тези момчета, но го направихме заради хората. Вчера не заслужаваха подкрепа. Нали беше перфектно всичко само с удължителен бюджет."

Днес за "Да, България" тема е и свалянето на охраната на Пеевски. Ивайло Мирчев потвърди, че лидери на ДПС и на ПП-ДБ са поставени под охрана след като по време на сглобката в службите е постъпил сигнал, че отряд на ГРУ е в България с цел да убива политически лидери. Тогава охрана била предлагана и на Христо Иванов, но той отказал.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "Мисля, че всички се смеят вече като чуят това нещо. Христо Иванов е жив и здрав, както виждате, в пълна безопасност, както и всички останали. - Да разбирам ли, че подобно на Къдринка Къдринова и вие отричате, че това което и Христо Грозев и Белингкат пишат за ролята на ГРУ в България? - Ролята на ГРУ в България е много сериозна, само че в случая на този сигнал тя не отговаря на истината. Иначе ние имаме данни за други български политици, върху които ГРУ е имало оперативен интерес, може би скоро, след проверка на фактите, ще ги обявим тези данни."

Делян Пеевски, председател на ДПС и председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Ние с популизми не се занимаваме. Затова ще постъпя по следния начин. След малко ще подам искане до Комисията, която слага охраната, която е постановила да имам такава охрана. Аз охраната тогава не я взех веднага, отказах я. Пояснявам - отказах я. Много дълго време. Настояха от службите, че са притеснени да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага. Атанас Атанасов я взе веднага. На всеки 6 месеца се преценява има ли нужда от тази охрана. Днес ще поискам, не знам кога изтичат тези 6 месеца, да бъде прегледана още днес , преди комисия и ако има нужда от моята охрана те да преценят. Ако няма нужда също те да преценят. Но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители без охрана. Това е несериозно."

От пресцентъра на ДПС разпространиха писмото, с което Делян Пеевски е поискал решение от вътрешната комисията за нуждата от охрана. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обаче настояват с промени в Закона за НСО да се премахне възможността депутати да бъдат охранявани от НСО.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "Има и много по-важни битки. И това е Пеевски да бъде изметен от политическия живот на страната. От влиянието му в прокуратурата, в съдебната система. Неговите капии Сарафов и Славчев да подадат оставки веднага. Защото те в момента ги пазят."

снимки: БТА, БГНЕС

Вътрешната комисия се събра, за да гледа на първо четене предложените от ПР-ДБ промени в Закона. Шефът на НСО беше питан дали Делян Пеевски е поискал да се преразгледа неговата охрана.

ген. Емил Тонев, началник на НСО: "Единственото, което мога да кажа е, че получихме писмо. Комисията не се е събрала. Имаме отговор. Всичко останало трябва да бъде на закрито заседание."

От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят на първо четене в комисията предложените промени, с които НСО да не охранява депутати.

Маноил Манев, народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Правенето на закон за човек не е било добре, нито когато е в негова полза, нито когато е в негова вреда. И за да стане ясно, че нито ние от ГЕРБ, нито г-н Борисов се страхуваме от това, че някой иска да му вземе охраната в кавички, съм длъжен да заявя: ГЕРБ ще гласуваме "ЗА" законопроекта."

От "ДПС - Ново начало" не участваха в дебата, но и те подкрепиха на първо четене в комисия промените в Закона. Така той пое към пленарна зала с 18 гласа "ЗА".

#промени в Закона за НСО #вътрешна комисия #Ивайло Мирчев #НСО #делян пеевски

