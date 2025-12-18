Нов задочен спор между Пеевски и Мирчев

Нов задочен спор между лидерите на "Да, България" и Делян Пеевски. Ивайло Мирчев обяви, че са постигнали успех, като са накарали Пеевски да напусне кабинета си в Народното събрание и да свалили охраната му.
Пеевски отговори, че кабинетът му е музей на сглобката от вчера и сам е поискал да се направи нова преценка на необходимостта да ползва охрана.
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Пеевски е един страхливец. След натиска на хората, на протестите, напусна кабинета си и си свали охраната. Но не я свали сам. Ако не беше този натиск, ако не бяха усилията на стотиците хиляди, които излязоха по площадите това нямаше как да стане. След "Росенец", ако си спомняте охраната му падна по същия начин. Не защото той много искаше, държавната охрана тогава падна, защото хората излязоха тогава на площадите."
Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Днес ще поискам, не знам кога изтичат тези 6 месеца, да бъде прегледана още днес, преди комисия и ако има нужда от моята охрана - те да преценят. Ако няма нужда, също те да преценят. Аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм го правил и съм се отказвал от тази охрана. Но няма да позволя популисти да оставят народни представители и други държавни служители без охрана. Това е несериозно."