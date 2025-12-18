Нов задочен спор между Пеевски и Мирчев

Нов задочен спор между лидерите на "Да, България" и Делян Пеевски. Ивайло Мирчев обяви, че са постигнали успех, като са накарали Пеевски да напусне кабинета си в Народното събрание и да свалили охраната му.

Пеевски отговори, че кабинетът му е музей на сглобката от вчера и сам е поискал да се направи нова преценка на необходимостта да ползва охрана.