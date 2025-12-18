БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо...
Чете се за: 04:02 мин.
"Алианс за права и свободи": Практически е...
Чете се за: 02:22 мин.
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83...
Чете се за: 01:57 мин.

ЕС решава ще предостави ли на Киев репарационен заем от замразените руски активи

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Самата идея е глупава, ЕС иска да вземе пари от една от воюващите страни и да ги даде на другата", каза унгарският премиер Виктор Орбан

ЕС решава ще предостави ли на Киев репарационен заем от замразените руски активи
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел на последната за тази година среща на върха. Основна тема в дебатите ще бъде финансирането на Украйна за следващите 2 години. Лидерите ще трябва да вземат окончателно решение за предоставянето на Киев на репарационен заем от замразените в Европа руски активи. Украинският президент Володимир Зеленски също ще бъде в Брюксел. България е представена на срещата от премиера в оставка Росен Желязков.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Работим ден и нощ с Белгия и искам да благодаря на министър-председателя за личната му ангажираност. Напълно разбираемо е и аз подкрепям това, че ако приемем репарационен заем, рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Трябва да намерим решение днес. Председателят на Съвета каза - и за се присъединявам към тази позиция, че няма да напусне Европейския съвет без решение за финансирането за Украйна за следващите две години".

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария: "Гаранции за какво. Самата идея е глупава. Имаме две държави, които са във война. И това не е ЕС, а Русия и Украйна. И някой - в случая ЕС, иска да вземе пари от една от воюващите страни и да ги даде на другата. Белгийският премиер е прав - не трябва да го правим".

#репарационен заем #войната в Украйна #Русия #ЕС

Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна
Европейските лидери обсъждат използването на замразени руски активи за помощ на Украйна
Стачка на персонала на Лувъра Стачка на персонала на Лувъра
Чете се за: 00:50 мин.
Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България Декларация ЕС – Западните Балкани: Северна Македония да изпълнява договора с България
Чете се за: 02:55 мин.
Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел Усилията за мир в Украйна: В очакване на срещата на върха на ЕС в Брюксел
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната Премиерът в оставка Росен Желязков в Брюксел: Няма притеснения за еврозоната
Чете се за: 03:55 мин.
ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ ЕП гласува забрана за вноса на руски природен газ
Чете се за: 03:57 мин.

И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент "Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото и ислямски призиви
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Първите осем изтребителя F-16 се представят официално в авиобаза...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запален руски танкер при безпилотна атака, има жертни и ранени
Чете се за: 00:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите приеха промени в Кодекса на труда за гъвкаво...
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
