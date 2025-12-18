ЕС решава ще предостави ли на Киев репарационен заем от замразените руски активи

Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел на последната за тази година среща на върха. Основна тема в дебатите ще бъде финансирането на Украйна за следващите 2 години. Лидерите ще трябва да вземат окончателно решение за предоставянето на Киев на репарационен заем от замразените в Европа руски активи. Украинският президент Володимир Зеленски също ще бъде в Брюксел. България е представена на срещата от премиера в оставка Росен Желязков.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Работим ден и нощ с Белгия и искам да благодаря на министър-председателя за личната му ангажираност. Напълно разбираемо е и аз подкрепям това, че ако приемем репарационен заем, рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Трябва да намерим решение днес. Председателят на Съвета каза - и за се присъединявам към тази позиция, че няма да напусне Европейския съвет без решение за финансирането за Украйна за следващите две години".

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария: "Гаранции за какво. Самата идея е глупава. Имаме две държави, които са във война. И това не е ЕС, а Русия и Украйна. И някой - в случая ЕС, иска да вземе пари от една от воюващите страни и да ги даде на другата. Белгийският премиер е прав - не трябва да го правим".