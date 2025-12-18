АПС след консултациите: Проведохме конструктивен разговор с президента

Пореден кръг от консултациите при президента. Държавният глава Румен Радев прие представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи".

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Хайри Садъков, председател на ПГ на "Алианс за права и свободи": Проведохме конструктивен разговор с президента предвид ситуацията, предвид ясно очертаващите се предстоящи избори. Най-важното е да проведем честни избори, които гарантират възможността на всеки български гражданин да даде вота си и той бъде отчетен правилно." "Позиционирането на времето за избор нека да не е наша тема. Президентът води консултации с всички политически партии, ще видим какво се е случило след консултациите."



