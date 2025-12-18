"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент

Пореден кръг от консултациите при президента. Държавният глава Румен Радев приема представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи".

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Снимка: БТА

"Вашата партия устоя на огромен натиск не само в парламента, но и в страната. Следите пулсът на вашите избиратели" - така започна изказването си президентът Румен Радев и попита дали представителите на АПС виждат още живот в този парламент в друга управленска конфигурация.

Хайри Садъков, председател на ПГ на "Алианс за права и свободи": "Ние първи ясно заявихме още преди повече от година и половина задаването на модела "Пеевски" и необходимостта от реакция в тази връзка. Не подкрепихме първия предложен кабинет "Желязков". Преминахме през избори, които дадоха много отговори на обществото. Опитахме се, осъзнавайки своята отговорност, да подкрепим кабинет в рамките на 51-вия парламент с идея много важните приоритети за страната да бъдат осъществени. Там са еврозоната, Шенген. В това време трябваше да вземем решение какво да направим, така че да бъде спрян този модел на управление на държавата. Не беше лесно решението да излезем от този кабинет, след като го бяхме подкрепили. Стигнахме до изказ по площадите през декември в цялата страна, което се фокусира персонално, ясно и точно. Предстои да проверим има ли възможност за кабинет в рамките на 51-вия парламент. Мнението ни е, че практически е невъзможно съставяне на кабинет в този парламент. Имайки предвид, че повече от 130 представители на този парламент формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото като представители за кабинет в това НС. Практически е невъзможно съставянето на кабинет в 51-вия парламент."