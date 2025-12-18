БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство

Политика
България не е далеч от революция, коментира Радостин Василев

меч виждат възможност сформира работещо правителство
Пореден кръг от консултациите при президента Румен Радев. Държавният глава прие представители на парламентарната група на "Морал, единство, чест". По-рано през деня той се срещна с представители на "Алианс за права и свободи".

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Румен Радев, президент: "Виждате ли живот в това НС с друга управленска конфигурация, но ще отида малко по-далеч от този въпрос, тъй като съгласно промените в Конституцията, НС вече не се разпуска при назначаване на служебно правителство, а продължава работа до редовен кабинет. Моят въпрос е понеже предстоят важни задачи е как виждате работната атмосфера в този парламент, която изглежда се влошава всеки изминал ден. Както и вашето мнение за честността и прозрачността на изборите. Какво се случи вчера с бюджета, защото това се обяснява трудно с инструментите на логиките, стана една загадка какво точно стана и как ще се развива тази тема?"

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Ние заявихме преди една година, че виждаме невъзможност да се сформира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше сформирано с големи политически предателства на ИТН и БСП ,които доведоха и до недоволството на голяма част от техните избиратели. Една година в това НС видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Не се вслуша в гласа на опозицията и показа безпрецедентна наглост. Това мнозинство формира правителство, през всичките месеци показа незачитане на институционалните принципи. Създаде се усещане, даже факт – управление на партия, която фактически не участва във формирането на правителството – това е "ДПС - Ново начало".

"В този парламент нито е възможно да се формира нормално, редовно правителство без огромно политическо предателство. Предходните политически партии декларираха, че не са склонни на такова. В този парламент не работи механизмът за непрекъсвана работа на парламента, за който казахте."

"Този парламент не може да роди изборен кодекс, който да гарантира честни, свободни избори, защото мнозинството в него продължава да е различно от това, което ги желая истински. Ще се мине през поредица от избори, аз го заявих и предишният път при вас. Най-вероятно трябва да изживеем този катарзис, за да се очистим от субекти политически, които са предавали доверието на хората. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, в което ние вярваме, видяхте и от ситуацията по улиците, видяхте и от вчера това, което се случи в Народно събрание, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски и "Ново начало" и Бойко Борисов."

Василев заяви пред държавния глава, че избори през февруари не е подходящо да се провеждат. Според него е добре да са през първата седмица на април.

Румен Радев, президент: "Подкрепям мнението ви за времето за избори, има наистина неподходящи месеци. Никога не са правени избори през февруари."

#консултациите при президента #меч #Румен Радев

