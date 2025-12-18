И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство

Пореден кръг от консултациите при президента Румен Радев. Държавният глава прие представители на парламентарната група на "Морал, единство, чест". По-рано през деня той се срещна с представители на "Алианс за права и свободи".

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Румен Радев, президент: "Виждате ли живот в това НС с друга управленска конфигурация, но ще отида малко по-далеч от този въпрос, тъй като съгласно промените в Конституцията, НС вече не се разпуска при назначаване на служебно правителство, а продължава работа до редовен кабинет. Моят въпрос е понеже предстоят важни задачи е как виждате работната атмосфера в този парламент, която изглежда се влошава всеки изминал ден. Както и вашето мнение за честността и прозрачността на изборите. Какво се случи вчера с бюджета, защото това се обяснява трудно с инструментите на логиките, стана една загадка какво точно стана и как ще се развива тази тема?"

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Ние заявихме преди една година, че виждаме невъзможност да се сформира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше сформирано с големи политически предателства на ИТН и БСП ,които доведоха и до недоволството на голяма част от техните избиратели. Една година в това НС видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения. Не се вслуша в гласа на опозицията и показа безпрецедентна наглост. Това мнозинство формира правителство, през всичките месеци показа незачитане на институционалните принципи. Създаде се усещане, даже факт – управление на партия, която фактически не участва във формирането на правителството – това е "ДПС - Ново начало".

"В този парламент нито е възможно да се формира нормално, редовно правителство без огромно политическо предателство. Предходните политически партии декларираха, че не са склонни на такова. В този парламент не работи механизмът за непрекъсвана работа на парламента, за който казахте."

"Този парламент не може да роди изборен кодекс, който да гарантира честни, свободни избори, защото мнозинството в него продължава да е различно от това, което ги желая истински. Ще се мине през поредица от избори, аз го заявих и предишният път при вас. Най-вероятно трябва да изживеем този катарзис, за да се очистим от субекти политически, които са предавали доверието на хората. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, в което ние вярваме, видяхте и от ситуацията по улиците, видяхте и от вчера това, което се случи в Народно събрание, България не е далеч от революция. Революцията има един катализатор и той се казва Делян Пеевски и "Ново начало" и Бойко Борисов."