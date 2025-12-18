БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен

У нас
Производителят на бебешка каша отрича твърденията на БАБХ за завишен арсен
Снимка: илюстративна
Невярна е разпространената информация, че предлаганата от нас био зърнена каша съдържа неорганичен арсен в количества, които представляват риск за здравето на потребителите. Това заяви за изпълнителният директор на свищовското предприятие за производство на детски храни „Слънчо“ АД Десислава Александрова.

В рамките на официален контрол, извършен по Националната програма за контрол на замърсители в храни, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи съдържание на неорганичен арсен над допустимите норми в три партиди от Био зърнена каша „Ориз 4+“ под марката „Слънчо“, съобщиха вчера от Агенцията. След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара, допълниха от БАБХ.

"Позоваваме се на Европейски Регламенти и на специално поисканото от нас авторитетно експертно становище от Europe Direct Contact Centre и Генерална дирекция за здраве и безопасност на храните, каза днес Десислава Александрова.

И допълни, че "всички суровини и произведени продукти преминават пред стриктен лабораторен контрол, извършван от акредитирани лаборатории, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство".

Според Александрова твърденията на БАБХ са "резултат от непознаване и/или тенденциозно, неправилно тълкуване на приложимия Европейски регламент (ЕС) 2023/915, в който ясно са дефинирани допустимите нива на неорганичен арсен в различните категории детски храни". Извършените лабораторни анализи от акредитирана лаборатория и то в Европейския съюз недвусмислено показват, че произведените продукти отговарят на приложимото европейско законодателство и са напълно безопасни, допълни тя.

"Изрично заявяваме, че това не е изолиран случай", каза изпълнителният директор.

Ог компанията са категорични, че не става въпрос за техническа грешка, защото са имали идентичен случай преди две години.

"През 2023 г. имахме идентичен казус, свързан с продукта „Зърнин М” за наличие на олово, който беше предмет на съдебно производство инициирано от дружеството. Делото е спечелено пред всички съдебни инстанции, като българският съд прие, че продуктът отговаря напълно на нормативните изисквания и че направените твърдения от страна на контролните органи са незаконосъобразни и необосновани“, посочи Александрова.

"При наличието на този съдебен прецедент повторението на същия модел на поведение от страна на БАБХ не може да бъде квалифицирано като техническа или фактическа грешка. Налице са основателни съмнения за умишлено подвеждане на обществеността и необосновано дискредитиране на коректен производител. В тази връзка призоваваме нашите конкуренти, с които винаги сме делили общ пазар, честно и открито да защитят нашата позиция, защото ние работим при общи правила и се ръководим от едни и същи норми за контрол. В противен случай оставаме с убеждението, че се касае за нелоялна конкуренция с използване на български административен орган в лицето на БАБХ", каза още Александрова.

„Това е практика, която води до заблуждаване на потребителите и нанасяне на репутационни и икономически щети. Дружеството ще предприеме всички предвидени в закона действия да защити доброто си име и законните си интереси“, категорични са от свищовското предприятие.

